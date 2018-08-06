Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал заведующий сектором общего образования городского отдела образования Аманбек Хусынов. При этом спикер отметил, что в последние годы в школах наблюдается увеличение спроса на классы с русским языком обучения. - Мы думаем, что это скорее всего связано с последующим обучением детей в российских вузах, дистанционным обучением за рубежом. Но наши специалисты стараются убеждать родителей выбирать казахские классы, подать документы в казахоязычную школу. Все же спрос на русскоязычные классы растет, - рассказал Аманбек Хусынов. В частности, в атырауских школах не хватает 79 преподавателей по русскому языку и 33 учителя математики в казахских школах, 6 психологов, 16 преподавателей по технологии, 90 учителей начальных классов, 11 учителей физики, 29 учителей математики, 9 историков, 19 физруков, 3 специалистов по начальной военной подготовке, 6 химиков и 4 биолога.