Ярмарка овощных, бахчевых культур будет проходить 11, 18 и 25 августа с 9:00 до 13:00 по улице Ихсанова, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото "МГ" Стоит отметить, что товаропроизводителям торговые места будут предоставляться бесплатно. Для этого желающим принять участие в ярмарке нужно будет обратиться в ГУ "Отдел сельского хозяйства г.Уральск". Жители и гости города могут купить продукцию из Зеленовского, Теректинского районов, товары крупных оптовых поставщиков города. За подробной информацией обращаться по телефону: 8 (7112) 50-09-77.