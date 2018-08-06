По словам родственника пропавшего Бауыржана СИЮЕВА, Арман ушел из дома в начале июля. Стоит отметить, что мужчина после аварии страдает потерей памяти. Постоянной работы Арман не имеет. Зачастую подрабатывает на стройках. Хотя Арман и раньше уходил из дома в неизвестном направлении, он, по словам родственников, всегда звонил и предупреждал. В предыдущий раз мужчину искали в мае этого года. Тогда его нашли в одном из поселков, он пас скот. Если кто-то видел Армана ШАМАКОВА или знает о его местонахождении, родственники просят связаться с ними по телефонам: 87715967072, 87058220735.