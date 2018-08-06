Фото из Instagram Национальная сборная Казахстана добилась триумфальной победы в командном зачете по данному виду спорта. Нуржамал САДЫКОВА боролась в весовой категории до 52 кг и смогла вырвать победу. К слову, Казахстанские бойцы выступали во всех весовых категориях и смогли завоевать 3 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль. Сборная Казахстана возглавила тройку призеров, опередив Китай и Кыргызстан.