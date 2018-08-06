Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы ДВД Актюбинской области, к административной ответственности привлечено 652 иностранца, незаконно осуществлявших трудовую деятельность и незаконно находящихся в стране, а также 278 гражданина РК за нарушение порядка использования иностранной рабочей силы и правил пребывания иностранцев в Казахстане и проживание граждан РК без удостоверения личности, либо без регистрации по месту жительства. Подавляющая часть нарушений связана с незаконной эксплуатацией трудовых мигрантов в качестве разнорабочих на различных стройках и отгонных крестьянских хозяйствах. - В г.Актобе, г.Хромтау и Мартукском районе выявлены три факта незаконной трудовой эксплуатации мигрантов, подвергавшихся угрозам и насилию, у которых отбирались документы и не выплачивалась зарплата. По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по ст.128 ч.1 и ч.2 УК РК "Торговля людьми и эксплуатация, совершенная группой лиц с применением насилия". Все виновные лица привлекаются к установленной законом ответственности, - сообщили в пресс-службе ДВД. Кроме того, узаконена деятельность 729 трудовых мигрантов, получивших трудовые разрешения и уплативших в казну более 10,5 млн тенге по подоходному налогу. 169 нелегальных мигрантов выдворены из страны.