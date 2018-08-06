Заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов за счет местного бюджета принимаются с 5 по 10 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении образования ЗКО, образовательные гранты за счет местного бюджета будут распределены в 4 вузах - ЗКГУ им.М.Утемисова, ЗКАТУ им.Жангир хана, Египетский университет исламской культуры "Нур-Мубарак", Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им.Марата Оспанова. - Больше всего грантов выделено на обучение в ЗКГУ им.М.Утемисова - 47. Далее по списку идет ЗКАТУ им.Жангир хана - 22. В Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им.Марата Оспанова - 19. 6 выпускников смогут обучиться за счет местного бюджета в Египетском университете исламской культуры "Нур-Мубарак", - рассказали в управлении образования, добавив, что  желающим следует поторопиться, если хотят получить грант на обучение. Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта необходимо подать документы в приемную комиссию высших учебных заведений. Напомним, в этом году 93 выпускника в ЗКО смогут получить образование за счет местного бюджета. Согласно заявкам 93 гранта размещены в 4 вузах - ЗКГУ им.М.Утемисова, ЗКАТУ им.Жангир хана, Египетский университет исламской культуры "Нур-Мубарак", Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им.Марата Оспанова. Стоит отметить, что для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта гражданин подает заявку в приемную комиссию высших учебных заведений. Заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов за счет местного бюджета принимаются с 5 по 10 августа. По всем вопросам можно позвонить в управление образования ЗКО по телефонам: 26-04-74, 26-05-04.