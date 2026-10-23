За две недели в ЗКО в полицию попали более 200 подростков

По результатам профилактического мероприятия "Безопасный дом" в области выявили 100 человек, не имеющих регистрации. По 622 проблемным адресам полицейские проводят работу. Об этом сообщили в Департаменте полиции ЗКО. Во дворах и на улицах уничтожили более 100 незаконных рисунков и надписей. Вместе с тем за две недели в полицию доставили 231 несовершеннолетнего, из них 14 детей поместили в центры адаптации.

Стражи порядка проверили более двух тысяч владельцев оружия и изъяли 15 единиц незарегистрированного оружия. Полицейские уже посетили 6 тысяч домов и квартир, провели более 500 встреч с населением и приняли свыше 200 обращений.