Иллюстративное фото из архива "МГ" 25 февраля в специализированном административном суде Уральска вынесли решение в отношении ЗКОФ ТОО "Казахавтодор". Дело рассматривалось под председательством судьи Ернара Халыкова. В суд на дорожников подали полицейские. – ЗКОФ ТОО «Казахавтодор» не выполнило в срок предписания, которые выдали сотрудники управления административной полиции об устранении выявленных недостатков в ходе обследования эксплуатационного состояния автомобильных дорог, трассы международного значения Самара-Шымкент, а также республиканского значения Уральск-Таскала-РФ. На судебном заседании представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не признал факт правонарушения. Выслушав участников судебного заседания и исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что товарищество не устранило недостатки, на трассе имелись недостатки в виде гололеда, келейности, наледи, гребенки и снега на обочинах. Указанные недостатки также были зафиксированы представителем ДП ЗКО Жумапиевым на видео, - говорится в постановлении суда. Суд постановил ТОО "Казахавтодор" привлечь к ответственности по статье 462 КоАП РК "Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований" и наложить взыскание в виде административного штрафа в размере двух миллионов тенге. При этом дорожники могут не приостанавливать деятельность. – Штраф подлежит уплате добровольно, не позднее 30 суток со дня вступления постановления в законную силу, - постановил судья Ернар Халыков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.