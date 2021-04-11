За информацию о местонахождении пропавшего на охоте в ЗКО мужчины предлагают вознаграждение

Родственники пропавшего 2 апреля на охоте Антона Борисова обещают заплатить 100 тысяч тенге за информацию о его местонахождении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" обратилась жена брата Антона - Надежда. Она рассказала, что брат ее мужа Антон Борисов никакими заболеваниями не страдал и спиртным не злоупотреблял. - Пропал мужчина Борисов Антон Сергеевич, 40 лет, национальность - русский, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Находился на охоте на берегу озера Шалкар в 20 км от поселка Анката. Ушел в неизвестном направлении. Документов при себе не было. При себе имел