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Социум

За информацию о местонахождении пропавшего на охоте в ЗКО мужчины предлагают вознаграждение

Родственники пропавшего 2 апреля на охоте Антона Борисова обещают заплатить 100 тысяч тенге за информацию о его местонахождении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" обратилась жена брата Антона - Надежда. Она рассказала, что брат ее мужа Антон Борисов никакими заболеваниями не страдал и спиртным не злоупотреблял. - Пропал мужчина Борисов Антон Сергеевич, 40 лет, национальность - русский, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Находился на охоте на берегу озера Шалкар в 20 км от поселка Анката. Ушел в неизвестном направлении. Документов при себе не было. При себе имел
Дана Рахметова
За информацию о местонахождении пропавшего на охоте в ЗКО мужчины предлагают вознаграждение
Родственники пропавшего 2 апреля на охоте Антона Борисова обещают заплатить 100 тысяч тенге за информацию о его местонахождении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО родственники пропавшего на охоте мужчины предлагают вознаграждение за информацию о его местанохождении
В ЗКО родственники пропавшего на охоте мужчины предлагают вознаграждение за информацию о его местанохождении
В редакцию "МГ" обратилась жена брата Антона - Надежда. Она рассказала, что брат ее мужа Антон Борисов никакими заболеваниями не страдал и спиртным не злоупотреблял. - Пропал мужчина Борисов Антон Сергеевич, 40 лет, национальность - русский, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Находился на охоте на берегу озера Шалкар в 20 км от поселка Анката. Ушел в неизвестном направлении. Документов при себе не было. При себе имел охотничье двуствольное ружье, патронтаж. Был одет в камуфляжный костюм желто-зеленого цвета, поверх обуви сапоги ОЗК серого цвета. За информацию о точном местонахождении гарантируем вознаграждение 100 тысяч тенге, - говорит Надежда. По ее словам, они обратились в полицию. Его ищут полицейские и спасатели, однако пока безрезультатно. Если кто-либо располагает информацией о его местонахождении, просим позвонить на следующие номера: 8 705 799 6777, 8 778 590 4972, 8 702 976 0028. Напомним, ранее полицейские сообщали о том, что Антон Борисов пропал с оружием во время охоты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено родственниками Антона Борисова
пропавший

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