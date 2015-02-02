Сегодня, 2 февраля, судья специализированного межрайонного уголовного суда по ЗКО Акгуль КАРАСАЕВА признала виновными в изготовлении и хранении наркотических веществ в крупном размере неоднократно трех уральцев - Павла ЛАРИНА, Владислава ЛЮТКОВА и Аскара МУКАНАЕВА. В ходе судебных разбирательств стало известно, что 30-летний Павел ЛАРИН и 42-лений Аскар МУКАНАЕВ постоянно собираются в квартире Владислава ЛЮТИКОВА. Следствием было установлено, что в ноябре мужчины неоднократно покупают на рынке "Мирлан" необходимые средства, а именно пищевой мак, растворитель и уксус, и идут в квартиру ЛЮТИКОВА, что в районе СОШ №21 по улице ИХСАНОВА. Далее подсудимые путем вываривания получают экстракционный опий, который все вместе вводили внутривенно. 26 ноября подсудимых задержали сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом по ЗКО. В квартире было обнаружено 8 мл экстракционного и 0,24 гр сухого опия. На суде подсудимые свою вину признали частично. Суд признал у Павла ЛАРИНА рецидив преступлений, поскольку у него имеется непогашенная судимость. Он был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Владислав ЛЮТИКОВ и Аскар МУКАНАЕВ были приговорены к 10 годам в колонии строгого режима. Всем троим назначено принудительно лечение от наркомании. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.