За коррупционные нарушения в Атырауской области осуждены 32 человека

В отношении 23 из них назначено наказание в виде штрафа на сумму 78 миллионов тенге сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта liter.kz По словам председателя судебной коллегии по гражданским делам Атырауского областного суда Маната КОМИРШИНОВА, в Атырауской области число уголовных дел за год выросло почти на 35% . При этом наиболее часто назначаемой судами мерой наказания является ограничение свободы и штраф. - За 2017 год всего в районные и приравненные к ним суды Атырауской области поступило 1989 уголовных дел, с прошлого года перешли еще 67 производств. По срав