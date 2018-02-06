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Социум

За коррупционные нарушения в Атырауской области осуждены 32 человека

В отношении 23 из них назначено наказание в виде штрафа на сумму 78 миллионов тенге сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта liter.kz По словам председателя судебной коллегии по гражданским делам Атырауского областного суда Маната КОМИРШИНОВА, в Атырауской области число уголовных дел за год выросло почти на 35% . При этом наиболее часто назначаемой судами мерой наказания является ограничение свободы и штраф. - За 2017 год всего в районные и приравненные к ним суды Атырауской области поступило 1989 уголовных дел, с прошлого года перешли еще 67 производств. По срав
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За коррупционные нарушения в Атырауской области осуждены 32 человека
В отношении 23 из них назначено наказание в виде штрафа на сумму 78 миллионов тенге сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта liter.kz По словам председателя судебной коллегии по гражданским делам Атырауского областного суда Маната КОМИРШИНОВА, в Атырауской области число уголовных дел за год выросло почти на 35% . При этом наиболее часто назначаемой судами мерой наказания является ограничение свободы и штраф. - За 2017 год всего в районные и приравненные к ним суды Атырауской области поступило 1989 уголовных дел, с прошлого года перешли еще 67 производств. По сравнению с данными за 2016 год, количество поступивших дел увеличилось на 712 дел или 34,6%. В прошлом году было осуждено 1213 лиц, оправдано 19 граждан, - сообщил Манат КОМИРШИНОВ. Также в 2017 году судами Атырауской области осуждено 32 лица за коррупционные преступления, из них в отношении 23 лиц назначено наказание в виде штрафа на сумму 78 120 915 тенге. - Благодаря рассмотрению дел с участием медиаторов было прекращено 544 дела, это 76% от общего количества прекращенных дел, за 2016 год прекращено по указанным основаниям 194 дел, или 72%, - отметил Манат КОМИРШИНОВ. Ерлан ОМАРОВ
Коррупция увеличение суды

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