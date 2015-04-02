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Шоу-бизнес

За кулисами фильма «Форсаж 7»

Источник: mirfactov.com Создатели «Форсажа 7» понимают, что без оригинальных идей им просто не выжить. Поэтому их идеи уже граничат с безумием. Источник: mirfactov.com
gorod
За кулисами фильма «Форсаж 7»
Источник: mirfactov.com
Источник: mirfactov.com
 Источник: mirfactov.com Создатели «Форсажа 7» понимают, что без оригинальных идей им просто не выжить. Поэтому их идеи уже граничат с безумием.         Источник: mirfactov.com

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