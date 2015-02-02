Как сообщили в УАП ДВД ЗКО, штрафы за адмнарушения, в том числе ПДД, подлежат уплате не позднее тридцати суток со дня вступления постановления в законную силу. - При наличии своевременно неисполненных постановлений о наложении административного взыскания в виде штрафа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения неплательщикам будет отказано в предоставлении государственной услуги, а также у них могут возникнуть проблемы при выезде за пределы области и Казахстана, - сообщили в управлении. - Если физическое лицо, подвергнутое штрафу, не работает или взыскание штрафа из заработной платы невозможно, постановление о наложении штрафа направляется государственному судебному исполнителю для принудительного исполнения в порядке, предусмотренном законодательством. Нужно отметить, что с нового года мерой по обеспечению исполнения исполнительного документа является наложение ограничения на транспортное средство должника с водворением на стоянку до погашения долгов по штрафам. В области функционируют 2 передвижных и 4 стационарных комплексов «АвтоУраган», которые также выявляют автомашины должников по штрафам. К слову, с 1 января 2015 года введено сокращенное производство по делу об административном правонарушении. Теперь виновному лицу предоставлено право в течение 7 суток после наложения штрафа оплатить лишь половину от назначенной суммы штрафа.