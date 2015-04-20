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Происшествия Социум

За отказ от взятки полицейскому Уральска выдадут премию

Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Полицейский отказался от взятки в размере 40 тысяч тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, в ночь на 19 апреля сотрудниками Бурлинского РОВД при несении службы в г. Аксай была остановлена автомашина Volkswagen Passat под управлением 49-летнего жителя города. При осмотре машины в багажнике была обнаружена надувная лодка, две рыболовные сети и три мешка рыбы карась. По данному факту полицейскими был собран материал по ст. 335 ч.1 УК РК - "Незаконная добыча рыбных ресурсов, друг
Дана Рахметова
За отказ от взятки полицейскому Уральска выдадут премию
Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz
Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz
 Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Полицейский отказался от взятки в размере 40 тысяч тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, в ночь на 19 апреля сотрудниками Бурлинского РОВД при несении службы в г. Аксай была остановлена автомашина Volkswagen Passat под управлением 49-летнего жителя города. При осмотре машины в багажнике была обнаружена надувная лодка, две рыболовные сети и три мешка рыбы карась. По данному факту полицейскими был собран материал по ст. 335 ч.1 УК РК - "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений". К слову, за это правонарушение грозит штраф в размере до 300 МРП или почти 600 тысяч тенге, либо исправительные работы, либо арест до 75 суток. - В ходе оформления материалов мужчина предложил капитану полиции Ерболу КАРЕНОВУ незаконное вознаграждение в сумме 40 тысяч тенге, о чем инспектор полиции сообщил своему руководству. При проведении мероприятий данный гражданин был задержан при даче незаконного вознаграждения инспектору административной полиции, - сообщили в пресс-службе. В настоящее время материал передан по подследственности в межрайонное управление по делам государственной службы и противодействию коррупции по Бурлинскому району. Между тем, как сообщили в полиции, за проявленную гражданскую позицию и принципиальность в борьбе с коррупцией инспектор административной полиции Ербол КАРЕНОВ приказом начальника ДВД будет поощрен премией.
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