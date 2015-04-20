За отказ от взятки полицейскому Уральска выдадут премию

Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Полицейский отказался от взятки в размере 40 тысяч тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, в ночь на 19 апреля сотрудниками Бурлинского РОВД при несении службы в г. Аксай была остановлена автомашина Volkswagen Passat под управлением 49-летнего жителя города. При осмотре машины в багажнике была обнаружена надувная лодка, две рыболовные сети и три мешка рыбы карась. По данному факту полицейскими был собран материал по ст. 335 ч.1 УК РК - "Незаконная добыча рыбных ресурсов, друг