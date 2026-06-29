За пять лет количество студентов в колледжах ЗКО сократилось более чем на две тысячи

В управлении образования ЗКО назвали причины спада интереса к техническому и профессиональному обучению и рассказали, как планируют возвращать престиж рабочих специальностей.

В ответ на официальный запрос редакции «МГ» в профильном ведомстве предоставили подробную статистику по системе ТиПО (технического и профессионального образования) региона. На сегодняшний день в ЗКО функционируют 35 колледжей, из которых большая часть - 26 - являются государственными, а 9 - частными.

В 2025–2026 учебном году в них обучаются чуть более 15 тысяч студентов. Однако чиновники признают: контингент учащихся стабильно тает. Статистика последних пяти лет наглядно демонстрирует отрицательную динамику:

2021–2022 учебный год: 17 456 студентов

2022–2023 учебный год: 17 391 студент

2023–2024 учебный год: 16 792 студента

2024–2025 учебный год: 16 378 студентов

2025–2026 учебный год: 15 293 студента

Таким образом, за пять лет количество учащихся сократилось на 2 163 человека. В управлении образования поясняют, что снижение связано с демографическими процессами, изменением предпочтений выпускников и запросов рынка труда.

- Основными причинами снижения численности обучающихся являются миграционные процессы, увеличение доли выпускников школ, поступающих в высшие учебные заведения, а также изменение структуры спроса на отдельные специальности, - сообщили в ведомстве.

Чтобы удержать молодежь и адаптироваться к новым реалиям, учебные заведения расширяют перечень образовательных программ. В новом 2026–2027 учебном году четыре западноказахстанских колледжа получили дополнительные лицензии на запуск востребованных специальностей:

Высший аграрно-технический колледж: "Робототехника и встраиваемые системы (по отраслям)", а также "Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю)".

Высший инженерно-технологический колледж: "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта" (уровень прикладного бакалавриата).

Уральский технологический колледж "Сервис": "Дизайн одежды".

Для привлечения абитуриентов на госуслуги и гранты государство предлагает пакет мер поддержки. Учащимся по госзаказу гарантируют выплату государственных стипендий, компенсацию стоимости проезда для иногородних студентов, обеспечение местами в общежитиях (при наличии потребности) и бесплатное питание для отдельных категорий, практику на реальных предприятиях и обучение навыкам вождения (по ряду специальностей).

Кроме того, в области уже созданы 12 центров компетенций для повышения качества практической подготовки, а на базе самих учебных заведений работают кружки и спортивные секции для досуга молодежи.