За поджог хозпостроек односельчанки мужчину приговорили к ограничению свободы в ЗКО

Жангалинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя района. Из материалов дела следует, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджег хозяйственной постройки для скота, сделанной из камышей, выбросив на неё окурок сигареты. В результате у сельчанки было сожжено пятьдесят рулонов сена и хозяйственная постройка. Всего потерпевшей был нанесен ущерб на 300 тысяч тенге. - На судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также сообщил, что возместил потерпевшей половину ущерба, поэтому просит суд смягчить наказание,