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Происшествия

За поджог хозпостроек односельчанки мужчину приговорили к ограничению свободы в ЗКО

Жангалинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя района. Из материалов дела следует, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджег хозяйственной постройки для скота, сделанной из камышей, выбросив на неё окурок сигареты. В результате у сельчанки было сожжено пятьдесят рулонов сена и хозяйственная постройка. Всего потерпевшей был нанесен ущерб на 300 тысяч тенге. - На судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также сообщил, что возместил потерпевшей половину ущерба, поэтому просит суд смягчить наказание,
Анэль Кайнеденова
За поджог хозпостроек односельчанки мужчину приговорили к ограничению свободы в ЗКО
Жангалинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя района. Из материалов дела следует, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджег хозяйственной постройки для скота, сделанной из камышей, выбросив на неё окурок сигареты. В результате у сельчанки было сожжено пятьдесят рулонов сена и хозяйственная постройка. Всего потерпевшей был нанесен ущерб на 300 тысяч тенге. - На судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также сообщил, что возместил потерпевшей половину ущерба, поэтому просит суд смягчить наказание, то же самое сказала и потерпевшая, сообщив суду, что половина ущерба уже возмещена, а также попросила смягчить подсудимому наказание, - рассказали в пресс-службе областного суда ЗКО. Приговором Жангалинского районного суда подсудимый был признан виновным в "Умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, причинившее значительный ущерб" и ему было назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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