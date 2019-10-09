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Социум

За полтора часа люди собрали деньги мальчику из Уральска, которому требуется пересадка стволовых клеток

Менее чем за два часа люди собрали более 600 тысяч тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала мама мальчика Акбота Канаткалиева, средства на счет начали поступать сразу же после публикации материала в новостном портале, а спустя полтора часа на счете собралось достаточное количество средств для поездки на лечение. – Я даже не ожидала, что так будет. Оказывается, у нас столько добрых и отзывчивых людей. Простые горожане присылали деньги и отправляли теплые слова поддержки, в которых мы так нуждаемся. Хочу сказать всем огромное спасибо. Пусть ваше добро вернется к вам буме
Арайлым Усербаева
За полтора часа люди собрали деньги мальчику из Уральска, которому требуется пересадка стволовых клеток
Менее чем за два часа люди собрали более 600 тысяч тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала мама мальчика Акбота Канаткалиева, средства на счет начали поступать сразу же после публикации материала в новостном портале, а спустя полтора часа на счете собралось достаточное количество средств для поездки на лечение. – Я даже не ожидала, что так будет. Оказывается, у нас столько добрых и отзывчивых людей. Простые горожане присылали деньги и отправляли теплые слова поддержки, в которых мы так нуждаемся. Хочу сказать всем огромное спасибо. Пусть ваше добро вернется к вам бумерангом. Теперь у моего мальчика  есть шансы на выздоравливание, - сообщила женщина. По словам Акботы, 12 октября она вместе с Жангиром поедет на поезде в Алматы для того, чтобы пройти необходимый курс реабилитации. Напомним, в редакцию "МГ" обратилась жительница города, сын которой нуждался в пересадке стволовых клеток. У мальчика несколько диагнозов - ДЦП, микроцефалия, эпилепсия, спастический тетрапарез тяжелой степени. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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