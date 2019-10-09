За полтора часа люди собрали деньги мальчику из Уральска, которому требуется пересадка стволовых клеток

Менее чем за два часа люди собрали более 600 тысяч тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала мама мальчика Акбота Канаткалиева, средства на счет начали поступать сразу же после публикации материала в новостном портале, а спустя полтора часа на счете собралось достаточное количество средств для поездки на лечение. – Я даже не ожидала, что так будет. Оказывается, у нас столько добрых и отзывчивых людей. Простые горожане присылали деньги и отправляли теплые слова поддержки, в которых мы так нуждаемся. Хочу сказать всем огромное спасибо. Пусть ваше добро вернется к вам буме