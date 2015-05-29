За получение взятки судят руководителя районного отдела земельных отношений ЗКО

В Бурлинском районном суде ЗКО начались слушания по делу руководителя районного отдела земельных отношений Жангельды САРАТАЕВА, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 3 УК РК - "Получение взятки". Фото из архива "МГ" Помимо получения взятки в 300 тысяч тенге за продление срока использования земельного участка, САРАТАЕВ также подозревается в том, что в феврале этого года за услугу по изменению конфигурации земельного участка компании «Чехкамп» запросил у ее руководства спонсорскую помощь для покупки офисной мебели. Как следует из обвинительного заключения заместит