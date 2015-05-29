Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

За получение взятки судят руководителя районного отдела земельных отношений ЗКО

В Бурлинском районном суде ЗКО начались слушания по делу руководителя районного отдела земельных отношений Жангельды САРАТАЕВА, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 3 УК РК - "Получение взятки". Фото из архива "МГ" Помимо получения взятки в 300 тысяч тенге за продление срока использования земельного участка, САРАТАЕВ также подозревается в том, что в феврале этого года за услугу по изменению конфигурации земельного участка компании «Чехкамп» запросил у ее руководства спонсорскую помощь для покупки офисной мебели. Как следует из обвинительного заключения заместит
gorod
За получение взятки судят руководителя районного отдела земельных отношений ЗКО
В Бурлинском районном суде ЗКО начались слушания по делу руководителя районного отдела земельных отношений Жангельды САРАТАЕВА, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 3 УК РК - "Получение взятки".
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" Помимо получения взятки в 300 тысяч тенге за продление срока использования земельного участка, САРАТАЕВ также подозревается в том, что в феврале этого года за услугу по изменению конфигурации земельного участка компании «Чехкамп» запросил у ее руководства спонсорскую помощь для покупки офисной мебели. Как следует из обвинительного заключения заместителя прокурора Бурлинского района Нурлыбека МУСАГАЛИЕВА, 300 тысяч тенге компания «Чехкамп» по предложению САРАТАЕВА перевела на счет проектной организации «Аксайжержобалау». После получения денег через вышеназванную организацию руководитель отдела земельных отношений приобрел мебель на сумму более 100 тысяч тенге, остальные 200 тысяч тенге он оставил у себя. Между тем Жангельды САРАТАЕВ свою вину не признал. В ходе судебного процесса в качестве свидетелей были опрошены руководитель областного управления земельных отношений Алия МУХАМЕТЖАНОВА, специалисты районного отдела земельных отношений, руководитель управления юстиции бурлинского района Берик АСЫЛБЕКОВ, представители ТОО «Чехкамп», учредитель и директор «Аксайжержобалау», а также предприниматель ЕРГАЛИЕВ, которого Жангельды САРАТАЕВ якобы вынудил на дачу взятки. Слушания по этому делу продолжаются. Следующее заседание назначено на 2 июня.
взятка суд

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article