Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению агентства по противодействию коррупции РК, начато досудебное расследование в отношении начальника автохозяйства управления тылового обеспечения департамента полиции по Атырауской области подполковника полиции и его заместителя майора полиции, подозреваемых в получении взятки. ​- Они подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 2,5 млн тенге от директора ряда ТОО, путем перечисления на карточный счет начальника автохозяйства УТО, за подписание дополнительных соглашений по обслуживанию автотранспорта​ департамента полиции на общую сумму 37 млн тенге. 24 сентября в ходе оперативно-следственных мероприятий,указанные сотрудники полиции были задержаны при обналичивании данной суммы денежных средств (при личных обысках у начальника автохозяйства УТО изъято 800 тысяч тенге, а у его заместителя – 1 млн 200 тысяч тенге, - сообщили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.