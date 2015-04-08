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За пострадавшими в автокатастрофе гражданами Узбекистана приехал автобус

7 апреля за пострадавшими в автокатастрофе из Шымкента прибыл автобус, чтобы отвезти их на родину. Корреспонденты "МГ" связались с компанией-перевозчиком, которая занимается перевозкой людей из Узбекистана в Российскую Федерацию. Нам ответила женщина по имени Гулшода, которая представилась сестрой хозяина автобуса. Как выяснилось, автобус казахстанский. Как объяснила Гулшода, последний раз она связывалась с водителями автобуса накануне трагедии в 12 часов ночи. По ее словам, в автобусе было три водителя. Один из них сошел в Актобе, так как ему запрещено пересекать российскую границу. Водителей
gorod
За пострадавшими в автокатастрофе гражданами Узбекистана приехал автобус
7 апреля за пострадавшими в автокатастрофе из Шымкента прибыл автобус, чтобы отвезти их на родину.
avtobus
avtobus
 Корреспонденты "МГ" связались с компанией-перевозчиком, которая занимается перевозкой людей из Узбекистана в Российскую Федерацию. Нам ответила женщина по имени Гулшода, которая представилась сестрой хозяина автобуса. Как выяснилось, автобус казахстанский. Как объяснила Гулшода, последний раз она связывалась с водителями автобуса накануне трагедии в 12 часов ночи. По ее словам, в автобусе было три водителя. Один из них сошел в Актобе, так как ему запрещено пересекать российскую границу. Водителей осталось двое. В момент аварии – один был за рулем, другой спал. Тот водитель, который спал во время аварии, погиб. - Мы знаем об этой трагедии и очень переживаем по этому поводу, - рассказала Гулшода. – Мы не бросим людей в беде. В Уральск уже отправлен автобус, чтобы забрать пострадавших на родину. Но если кто-то пожелает поехать в Москву, мы поможем и им. Также мы заберем и тела умерших и доставим их домой. Вечером 7 апреля стало известно, что автобус из Шымкента прибыл в Уральск. - Приехал автобус на 54 места за пострадавшими, - сообщил пресс-секретарь акима ЗКО Кайрат АБУОВ. - Из Сырымской ЦРБ забрали людей, перевезли их в центр адаптации, сейчас там находится 45 человек, 13 человек остаются в областной клинической больнице. Они после опроса и оформления документов смогут уехать домой. Также автобус заберет и тела 4 погибших. Напомним, на территории Сырымского района ЗКО в четырех километрах от поселка Алгабас в 5.30 утра слетел с трассы пассажирский автобус, следовавший из Шымкента в Москву. В салоне было 65 человек, включая водителей, среди них одна беременная. Четверо пассажиров погибли на месте ДТП. Позже в пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по ст. 245 ч.3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Фото Медета МЕДРЕСОВА

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