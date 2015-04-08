За пострадавшими в автокатастрофе гражданами Узбекистана приехал автобус

7 апреля за пострадавшими в автокатастрофе из Шымкента прибыл автобус, чтобы отвезти их на родину. Корреспонденты "МГ" связались с компанией-перевозчиком, которая занимается перевозкой людей из Узбекистана в Российскую Федерацию. Нам ответила женщина по имени Гулшода, которая представилась сестрой хозяина автобуса. Как выяснилось, автобус казахстанский. Как объяснила Гулшода, последний раз она связывалась с водителями автобуса накануне трагедии в 12 часов ночи. По ее словам, в автобусе было три водителя. Один из них сошел в Актобе, так как ему запрещено пересекать российскую границу. Водителей