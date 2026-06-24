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Происшествия

Трое казахстанцев получили сроки за похищение невесты

Один из участников преступления тесно общался с девушкой на протяжении пяти лет.
Кристина Кобина
Трое казахстанцев получили сроки за похищение невесты
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В Таразе вынесли приговор трем жителям Алматинской области, которые похитили 19-летнюю девушку, чтобы насильно выдать ее замуж. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Жамбылской области. 

- Эта история началась в октябре прошлого года. Как выяснилось в суде, главный организатор похищения больше пяти лет общался с девушкой. Он неоднократно звал её замуж, но всякий раз получал категорический отказ.Не желая мириться с решением девушки, мужчина решил забрать её силой. Он подговорил двоих знакомых, и вместе они пошли на преступление: похитили девушку средь бела дня, - говорится в сообщении прокуратуры. 

План "традиционной женитьбы" обернулся уголовным делом по статье 125-1 УК РК (Похищение человека с целью заключения брака). На суде вина всех троих была полностью доказана. Таразский городской суд №2 приговорил каждого из участников с применением статьи 63 УК РК к 3 годам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Прокуратура предупреждает, что похищение человека с целью принуждения к вступлению в брак, независимо от мотивов и сложившихся традиций, является уголовно наказуемым деянием и влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

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