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Социум

За разжигание межнациональной розни к трем годам лишения свободы приговорили жителя ЗКО

Иллюстративное фото с сайта today.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Уральский городской суд. Уральский городской суд признал виновным Мухтара СУЛЕЙМЕНОВА в возбуждении национальной розни. Как стало известно из материалов дела, в ходе мониторинга интернет-ресурсов прокуратура ЗКО установила, что в социальной сети "Facebook", используя логин "Мухтар Айжан", житель нашей области высказывает мнение об уничтожении России, а также русской национальности, публично унижая русских, предлагает прекратить трансляцию СМИ РФ и выражает недовольство в связи с трансляцией му
Анэль Кайнеденова
За разжигание межнациональной розни к трем годам лишения свободы приговорили жителя ЗКО
Иллюстративное фото с сайта today.kz
Иллюстративное фото с сайта today.kz
 Иллюстративное фото с сайта today.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Уральский городской суд. Уральский городской суд признал виновным Мухтара СУЛЕЙМЕНОВА в возбуждении национальной розни. Как стало известно из материалов дела, в ходе мониторинга интернет-ресурсов прокуратура ЗКО установила, что в социальной сети "Facebook", используя логин "Мухтар Айжан", житель нашей области высказывает мнение об уничтожении России, а также русской национальности, публично унижая русских, предлагает прекратить трансляцию СМИ РФ и выражает недовольство в связи с трансляцией музыкальных композиций на русском языке в общественных местах. Суд приговорил признать СУЛЕЙМЕНОВА виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. Над подсудимым назначен пробационный контроль. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.
суд приговор

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