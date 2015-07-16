За разжигание межнациональной розни к трем годам лишения свободы приговорили жителя ЗКО

Иллюстративное фото с сайта today.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Уральский городской суд. Уральский городской суд признал виновным Мухтара СУЛЕЙМЕНОВА в возбуждении национальной розни. Как стало известно из материалов дела, в ходе мониторинга интернет-ресурсов прокуратура ЗКО установила, что в социальной сети "Facebook", используя логин "Мухтар Айжан", житель нашей области высказывает мнение об уничтожении России, а также русской национальности, публично унижая русских, предлагает прекратить трансляцию СМИ РФ и выражает недовольство в связи с трансляцией му