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Социум

За рулем автомобиля в ЗКО находился несовершеннолетний

Полицейские ЗКО остановили автомобиль, за рулем которого находился 14-летний подросток, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Со 2 февраля на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В МПС ДВД ЗКО сообщили, что только за первый день проведения ОПМ выявлено 156 различных административных правонарушений. - Полицейскими было выявлено 75 фактов превышения скорости, 5 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 11 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами, 10 автомашин водворе
gorod
За рулем автомобиля в ЗКО находился несовершеннолетний
Полицейские ЗКО остановили автомобиль, за рулем которого находился 14-летний подросток, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Со 2 февраля на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В МПС ДВД ЗКО сообщили, что только за первый день проведения ОПМ выявлено 156 различных административных правонарушений. - Полицейскими было выявлено 75 фактов превышения скорости, 5 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 11 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами, 10 автомашин водворены на штрафстоянку, - рассказали в МПС ДВД ЗКО. Кроме того, сотрудниками полиции в 04.30 на проспекте Евразия была остановлена автомашина «Мерседес», за рулем которой находился 14-летний мальчик.  Машина была водворена на штрафстоянку, родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности. По данным местной полицейской службы, с начала года по линии дорожной безопасности пресечено более 8 тысяч административных правонарушений, из них более 2 тысяч за превышение скорости, 156 водителей задержаны за вождение транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, пресечено к административной ответственности 606 пешеходов.

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