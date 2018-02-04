За рулем автомобиля в ЗКО находился несовершеннолетний

Полицейские ЗКО остановили автомобиль, за рулем которого находился 14-летний подросток, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Со 2 февраля на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В МПС ДВД ЗКО сообщили, что только за первый день проведения ОПМ выявлено 156 различных административных правонарушений. - Полицейскими было выявлено 75 фактов превышения скорости, 5 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 11 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами, 10 автомашин водворе