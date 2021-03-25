За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах

Изо дня в день на уральских дорогах становится все больше и больше воды. Дороги, к сожалению, "тают" вместе со льдом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С начала марта в Уральске повысилась температура воздуха, начал таять снег, после чего быстро и неожиданно появились огромные лужи на дорогах. Все бы ничего, если бы дороги не были разбиты, без ям и ухабов. Однако водителям приходится рисковать ежедневно своими автомобилями, проезжая по глубоким лужам, в которых их ждут "сюрпризы" - не менее глубокие ямы. Кроме того, наблюдается еще одна причина, по которой скапливаются талые воды на