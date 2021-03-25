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Социум

За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах

Изо дня в день на уральских дорогах становится все больше и больше воды. Дороги, к сожалению, "тают" вместе со льдом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С начала марта в Уральске повысилась температура воздуха, начал таять снег, после чего быстро и неожиданно появились огромные лужи на дорогах. Все бы ничего, если бы дороги не были разбиты, без ям и ухабов. Однако водителям приходится рисковать ежедневно своими автомобилями, проезжая по глубоким лужам, в которых их ждут "сюрпризы" - не менее глубокие ямы. Кроме того, наблюдается еще одна причина, по которой скапливаются талые воды на
Кристина Кобина
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
Изо дня в день на уральских дорогах становится все больше и больше воды. Дороги, к сожалению, "тают" вместе со льдом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
С начала марта в Уральске повысилась температура воздуха, начал таять снег, после чего быстро и неожиданно появились огромные лужи на дорогах. Все бы ничего, если бы дороги не были разбиты, без ям и ухабов. Однако водителям приходится рисковать ежедневно своими автомобилями, проезжая по глубоким лужам, в которых их ждут "сюрпризы" - не менее глубокие ямы. Кроме того, наблюдается еще одна причина, по которой скапливаются талые воды на проезжей части, - нечищеные арыки. Водитель по имени Арман не первый год занимается частным извозом в областном центре. Он отмечает, что из года в год ситуация на дорогах не улучшается. - Конечно, каждую весну наши дороги в огромных лужах и, несмотря на то, что проводят ремонты некоторых улиц, все равно за зиму они разбиваются и ситуация не меняется. Ездить невозможно, вот к примеру в отдаленные районы города, такие как Деркул, Зачаганск, мы вовсе не соглашаемся ехать, даже за большие деньги, - говорит Арман. - Потому что сделать даже небольшой ремонт машины - удовольствие не из дешевых. Работаем по центральным улицам и то, некоторые приходится объезжать. Водители отмечают, что огромные лужи чаще всего образуются на дорогах по улицам Полевая, Деповская, Карбышева, Мирзояна, 25-ой Чапаевской дивизии, во Втором рабочем поселке, в районе Старого аэропорта. К слову, перечислять улицы можно бесконечно. - Вот как можно довести дороги до такого плачевного состояния? Езжу по Полевой каждое утро, потому что работаю неподалеку. И каждое утро без исключения тут пробки из-за того, что есть большая лужа, а в ней огромные ямы. Действительно, едешь наугад, - рассказал местный житель Евгений. Плачевная ситуация не только на дорогах. Скопление талых вод можно увидеть возле многоэтажного дома №105 по улице Мункеулы в Зачаганске. Жильцы отмечают, что изначально в этом доме не было предусмотрено арычной системы, а власти только обещают сделать ее. - Из года в год такая ситуация. Женщина - старшая по дому - зимой нанимает технику, чтобы вывозить снег, а весной тут все время откачивают воду, не проехать, не пройти, - отмечают жильцы проблемного дома. Аким Зачаганска Аккали Аубекеров пояснил, что сейчас по этому адресу целыми сутками работает техника по откачке воды. - Днем работала техника ДЧС, ночью - ТОО "Жайык Таза Кала". В этом году уже выделили деньги из бюджета, чтобы сделать там арычную систему, - дополнил он. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 24 марта сотрудники произвели откачку талых вод с участков по улице Котельная (второй рабочий поселок), на пересечении улиц Сырыма Датова и Шолохова, по улице Мункеулы, 105. Директор ТОО "Жайык Таза Кала" Ринат Нургалиев отметил, что сейчас поступает очень много заявок через службу 109 на откачку талых вод. - Сейчас мы откачиваем воду по улицам, расположенным во Втором рабочем поселке, в районе Старого аэропорта, в микрорайоне Жулдыз, в районе центрального рынка по улице Даулеткерея, по улице Мухита, также по улице 8-е марта, в 6-ом микрорайоне, напротив ТД "Женис", на площади Первого Президента, в районе автовокзала, на пересечении улиц Гагарина и Сырыма Датова, - пояснил он. - К примеру, если есть угроза подтопления, то туда мы отправляем технику в первую очередь, сейчас это участки по улице Конкина (район Старого аэропорта) и улица Мункеулы (поселок Зачаганск). Со слов Рината Нургалива, ежедневно работает 120 единиц техники и 320 сотрудников ТОО "Жайык Таза Кала". Было вывезено 638 тысяч кубов снега и откачано более 10 тысяч кубометров воды.
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
улица Полевая
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
улица 25-ой Чапаевской дивизии
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
улица Карбышева
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
улица Мирзояна
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
улица Полевая
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
улица Полевая
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
улица Полевая
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
улица Деповская
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
ул. Мункеулы, 105
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
ул. Мункеулы, 105
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
ул. Мункеулы, 105
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
ул. Мункеулы, 105
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
ул. Мункеулы, 105
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
ул. Мункеулы, 105
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
За рулем и наугад: уральские водители возмущены глубокими лужами на дорогах
ул. Мункеулы, 105 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
дороги ямы лужи

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