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Социум

За счет грантов акима 15 студентов из ЗКО бесплатно обучаются исламской культуре

Они обучаются в университете "Нур-Мубарак".
Кристина Кобина
За счет грантов акима 15 студентов из ЗКО бесплатно обучаются исламской культуре
Фото из архива "МГ"

Как рассказал на брифинге и.о. руководителя управления по делам религий ЗКО Ерболат Исан, в Египетском университете исламской культуры "Нур-Мубарак" (высшее учебное заведение в Алматы) сейчас учатся 64 студента из ЗКО. Большинство из них выбрали исламоведение (54 человека), шестеро осваивают теологию, а четверо - религиоведение. При этом 15 ребят получают образование за счет гранта акима области.

- В новом 2025-2026 учебном году ряды студентов из ЗКО пополнили еще 16 человек: трое поступили по республиканским грантам, трое - по грантам местного акима, а еще 10 учатся на платной основе, - отметил он.

Что касается работы на местах, в регионе трудятся 28 специалистов-теологов: 10 работают в районах, 18 - в областном центре. Ещё 8 человек задействованы при Западно-Казахстанском областном представительстве Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

Сейчас, по данным управления по делам религий, в Западно-Казахстанской области действуют 97 религиозных объединений, представляющих 8 различных конфессий:

  • Большая часть из них - это исламские организации: в регионе действует 64 филиала Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).
  • Православных объединений насчитывается 21 (сюда входят 19 храмов епархии, а также старообрядческая и древлеправославная церкви).
  • Католическая церковь представлена двумя общинами - это Атырауский филиал апостольской администрации и приход Святого Иосифа в городе Аксай.
  • Также в области зарегистрировано 8 протестантских общин: 4 церкви евангельских христиан-баптистов, 3 церкви пятидесятников и одна община адвентистов Седьмого дня. Кроме того, в регионе действуют по одному объединению свидетелей Иеговы и последователей буддизма.

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