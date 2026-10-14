За счет грантов акима 15 студентов из ЗКО бесплатно обучаются исламской культуре

Как рассказал на брифинге и.о. руководителя управления по делам религий ЗКО Ерболат Исан, в Египетском университете исламской культуры "Нур-Мубарак" (высшее учебное заведение в Алматы) сейчас учатся 64 студента из ЗКО. Большинство из них выбрали исламоведение (54 человека), шестеро осваивают теологию, а четверо - религиоведение. При этом 15 ребят получают образование за счет гранта акима области.

- В новом 2025-2026 учебном году ряды студентов из ЗКО пополнили еще 16 человек: трое поступили по республиканским грантам, трое - по грантам местного акима, а еще 10 учатся на платной основе, - отметил он.

Что касается работы на местах, в регионе трудятся 28 специалистов-теологов: 10 работают в районах, 18 - в областном центре. Ещё 8 человек задействованы при Западно-Казахстанском областном представительстве Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

Сейчас, по данным управления по делам религий, в Западно-Казахстанской области действуют 97 религиозных объединений, представляющих 8 различных конфессий: