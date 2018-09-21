Спустя неделю после официальной презентации последних разработок корпорации Apple наконец стала известна стоимость айфона нового поколения в Казахстане. Фото с сайта imore.com Аналитический отдел picodi.com  исследовал, сколько дней нужно работать, чтобы купить заветную новинку в Казахстане и некоторых других странах Азии, Европы и Америки. Статистика основана на официальных данных о среднестатистической заработной плате в каждой стране, а также на уже опубликованных ценах на смартфоны iPhone Xs с памятью 64 Гб. Можно было бы смело предположить, что наиболее адекватное соотношение цены и зарплаты наблюдается в США. Ведь ценовая политика формируется в первую очередь в этой стране и для жителей этой страны. Тем не менее, проще всего будет купить новинку от Apple жителям самых развитых стран Европы и ОАЭ. -Так, чтобы приобрести новый Айфон Xs в Швейцарии нужно отработать 5,1 дня, в Люксембурге — неполные 7 дней, а в Норвегии и Дании — 7 с «хвостиком». В топе оказались и Арабские Эмираты. Там денег, заработанных за 7,6 дня, вполне хватит на смартфон последнего поколения. В самих Соединённых Штатах нужно тяжело работать 8,4 дня — и гаджет ваш! - рассказали аналитики  Picodi. Уже известно, что в Казахстане новинка с памятью 64 гигабайта будет стоить 525990 тенге. Принимая во внимание среднестатистические зарплаты по стране, казахстанцам потребуется три месяца, то есть 86 полных рабочих дней, чтобы насобирать на покупку. При условии, что не надо тратиться на одежду, питание, ЖКХ и прочие «мелочи» жизни. Сложнее придётся только в Пакистане (88,6 дней), а Филиппины бьют своеобразный антирекорд — 156 рабочих дней за айфон. - Чем дальше на запад, тем статистика становится приятнее: от 32 до 38 дней нужно посвятить работе, чтобы накопить на айфон в официальных эпплсторах Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Венгрии. Интересно, что россиянам потребуется два месяца, а это 48 рабочих дней, чтобы насобирать на покупку, - заявили аналитики сайта Picodi. Большинство стран еврозоны оказалось в середине нашего рейтинга. В Австрии, Германии, Финляндии и Франции нужно работать около 10,5 дней, в Греции и Португалии — около 27.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. 