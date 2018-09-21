FOA4W5PgqNE Сегодня в 16 часов военный духовой оркестр военной части 5517 прямо на улице начал играть композицию пуэрториканского музыканта Луиса Фонси «Despacito». Представление собрало два десятка прохожих. - Командование воинской части 5517 Национальной Гвардии Республики Казахстан в рамках пропаганды духовой музыки решило каждую пятницу в предвыходной день проводить игры военного духового оркестра в городе. В прошлую пятницу мы играли на площади Маншук Маметовой. Людей было очень много. Сейчас они нас ожидают, поэтому с 18 до 20 часов мы поедем и будем играть на площади Маметовой. С 16 до 18 часов будем играть здесь. А в следующую пятницу планируем сыграть на ретро-дискотеке, обеспечить им музыкальное сопровождение. Композиции у нас самые разные от вальсов до фокстротов до ретро-произведений 80-х, 90-х до современных композиций, - рассказал военный дирижер Данияр ИРГУСАЕВ. Стоит отметить, что в этом году 23 июня сводный оркестр регионального командования "Батыс", в который входит и военный духовой оркестр воинской части 5517, на фестивале "Әскери керней" в Астане на приз главнокомандующего завоевал первое место.