Иллюстративное фото Об этом в региональной службе коммуникаций в ходе пресс-конференции рассказал президент АО"Атырауские Тепловые сети" Нурадин Шамшатов. Спикер отметил, что подготовительная работа к отопительному сезону завершена, все запланированные работы были выполнены в полном объеме, тепло в социальные объекты будет подано вовремя. - В первой половине сентября были проведены мероприятия по программе полной остановки тепловой сети и 18 сентября проводились гидравлические испытания на прочность и плотность с целью проверки качества проведенного в межотопительный период ремонта. Отмечу, что нами ежедневно проводится мониторинг степени готовности объектов жилья, здравоохранения, образовании и других социальных объектов к предстоящему отопительному сезону. Поэтому все социальные объекты – детские сады, школы, больницы – подключат уже 1 октября. По словам спикера, тепло в жилые дома, согласно постановлению акима Атырауской области, придет по графику - 15 октября. В случае, если холода придут в регион раньше сроков, отопление будет подано сразу. Отметим, что всего по городу Атырау в текущем году к теплу подключат 867 многоэтажек.