Сегодня, 21 сентября, в департаменте охраны общественного здоровья состоялось собрание по вопросам внедрения проекта ВОЗ "Здоровые школы". В собрании приняли участие заместитель руководителя управления образования Зауре ГУМАРОВА, руководитель департамента по охране общественного здоровья Жайдар КУРМАНОВ, а также представители родительских комитетов всех городских школ. Выяснилось, что проект "Здоровые школы" в Казахстане начат в 2016 году в 4 регионах - Астана, Алматы, Кызылординская и Мангистауская области. - В проект вовлечены 58 общеобразовательных школ ЗКО, в которых мероприятия направлены на политику здоровых школ, на формирование физической и социальной школьной среды, привитие индивидуальных навыков учащимся и компетенции в отношении здоровья, развитие связей с сообществом и службы здравоохранения, контроль над детским питанием не только в школах, но и дома, а также придерживание здорового образа жизни, - рассказал Жайдар КУРМАНОВ. В ходе собрания представители родительских комитетов смогли задать интересующие вопросы о школьном питании, расписании уроков, о весе школьных рюкзаков. - Почему в школах продолжают продавать фастфуды? В столовых продают пиццу с майонезом, с кетчупом. Мы дома им запрещаем, а в школах они могут спокойно купить. Дело в том, что школьную еду есть невозможно. Они готовят по утрам и весь день подогревают её и дают детям. Сахар и соль у них на столах в свободном доступе. А вес школьных рюкзаков намного превышают нормы. У детей на этом фоне развивается сколиоз. Учебники тяжелые, - пожаловались родители. Также представитель родительского комитета СОШ №7 задала вопрос, касательно проверок школьных столовых. - Сколько раз вы проверяете предпринимателей, которые арендуют школьные столовые и кормят наших детей? Какую работу вы проводите в этом направлении? - заявила представитель родительского комитета СОШ №7. - Школы мы проверяем 2 раза в год. Это приоритетные организации и проверки проводятся регулярно. Но есть такой момент, что только открывшего дело предпринимателя по закону мы не имеем права проверять в течение 3 лет. Но насчет вашего вопроса мы уточним, - заявил Жайдар КУРМАНОВ. Руководитель департамента по охране общественного здоровья Жайдар КУРМАНОВ обещал рассмотреть все жалобы и принять меры. Нужно отметить, что департамент охраны общественного здоровья и управление образования ЗКО в рамках реализации проекта "Здоровые школы" подпишут меморандум о сотрудничестве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.