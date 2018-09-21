Иллюстративное фото из архива "МГ" Участковый врач Дмитрий Бабич как обычно вел прием. Вдруг в кабинет вошёл мужчина, вынул из пакета нож и нанес удар в бок. При этом он кричал, что убьет его. Врач, истекающий кровью, сумел убежать, медсестра выбежала за ним и успела закрыть неадекватного пациента в кабинете. На место вызвали полицию и скорую помощь. Нож попал врачу в поясницу и локоть. Пациент до этого был на приеме у Бабича, он отправил мужчину к узкому специалисту, поскольку у того были серьезные проблемы с почками. На следующий день больной пришел к врачу снова, но уже с ножом. Нападавшего не смогли задержать сразу. Он попытался совершить суицид, выпрыгнув с четвертого этажа. Мужчина получил травмы, его положили в больницу. Недавно суд вынес по этому преступлению приговор. Как сообщили в пресс-службе облсуда, мужчина обвинялся по ст. ст.24ч.3-99 ч.1 УК РК «Покушение на убийство». Согласно экспертизе, потерпевший получил «непроникающее колото-резаное ранение поясничной области слева и локтевой области слева». Преступные действия не были доведены до конца по независящим от его воли обстоятельствам. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала пациента невменяемым. Теперь он лечится у другого врача. Суд освободил его от уголовной ответственности, уголовное дело прекращено. Пациент лечится принудительно, но амбулаторно у психиатра по месту жительства.