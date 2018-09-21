Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +23 градуса, ночью +8. 23 градуса тепла ожидается в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов тепла. Ясная солнечная погода и 26 градусов тепла синоптики прогнозируют в Актау. Ночью температура воздуха составит +18. 22 градуса тепла будет днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до +8.