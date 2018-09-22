В августе этого года молодежное крыло «Жас Отан» и ассоциация «Болашак» запустили партийный проект «English for Jastar». Партийный проект рассчитан на 2 месяца. С 20 сентября по 20 ноября 12 добровольцев будут работать с сельскими детьми и развивать их разговорные навыки. - Данный проект был организован в рамках развития программы президента РК по изучению английского языка и трехъязычия в Казахстане. В каждый район прибыли по два добровольца. Они преподают в школах Курмангазинского, Исатайского, Индерского, Махамбетского, Макатского и Жылыойского районов. На данный момент в Курмангазинском районе работают два преподавателя, в две смены они обучают английскому 106 детей, учащихся 9, 10 и 11 классов. Для всех добровольцев созданы все условия для работы, имеются необходимые методические материалы. Также решены вопросы проживания, питания и перевозки, - рассказал председатель областного филиала Молодежного Крыла "Жас Отан" Ринат Гилажев. Отметим, что добровольцев отбирали по особым критериям: обязательное знание английского не ниже уровня Intermediate, свободное владение русским и казахским языками, а также наличие навыков преподавания и работы с детьми.