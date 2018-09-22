По словам очевидцев, авария произошла около 22 часов 21 сентября. "КамАЗ" с прицепом выезжал со стороны Сарытау (Зачаганск) и заворачивал к выезду из города. Автомобиль "ВАЗ-2107" ехал в город со стороны Таскалы и врезался в прицеп большегруза. Стоит отметить, что "КамАЗ" вез баранов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Другие подробности аварии выясняются.