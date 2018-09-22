Шоу пройдет 1 октября и сейчас 130 молодых людей усиленно готовятся к мероприятию. Выяснилось, что Гульнара Сильбаева уже во второй раз участвует в благотворительном Гранд бале. -В прошлом году она приехала как ведущая. Она с удовольствием поддержала это мероприятие. Это ее родной город. Гульнара очень веселый и позитивный человек. Наши дебютанты с интересом ждут этой встречи. Им есть о чем поговорить со знаменитой землячкой, - рассказала организатор Гранд бала Зульфия Набиулина. Во время разговора выяснилось, что Гульнара Сильбаева уехала из Уральска в 17 лет. Она ни о чем не жалеет, но все равно считает Уральск лучшим местом на планете. - Здесь живут мои родители, брат. Я приезжаю в Уральск редко, раз в год. Я закончила здесь музыкальную школу №1 имени Дины Нурпеисовой по трем отделениям – вокальное, театральное и хореографическое. Я помню свою первую шутку в КВН. Тогда я училась в школе. Мы выступали в зале Дворца культуры «Зенит». Я говорила: «Смотрите, снег идет! Нет, это не снег. Это мухи в ночнушках». С таких шуток мы начинали. Поэтому, не стесняйтесь иногда говорить бред. Из него часто рождается что-то великое, - отметила Гульнара Сильбаева. Во время встречи с дебютантами Гранд бала звезда КВН заявила, что сейчас игра миллионов уходит из ее жизни. -Всему свое время. КВН уходит из моей жизни. Спасибо ему, я получила от него все, что хотела. Сейчас для меня на первом месте кино. Я больше хочу сниматься в короткометражном кино, фестивальном. К сожалению, роли на большом экране однотипные, неинтересные. Нам нужно пережить все эти тойские и рэкетирские темы. Сейчас мне повезло. 23 сентября я улетаю из Уральска. С 1 октября начнутся съемки фильма. Это первая дебютная работа как режиссера Инкар Абдраш. Очень надеюсь, что у нас получится хорошая работа, - заявила Гульнара Сильбаева. Гульнара Сильбаева рассказала, что сейчас у нее появились узелки на связках и врачи ей порекомендовали воздержаться от пения. Но, тем не менее, певица исполнила песню Земфиры «Небо Лондона». В завершение встречи ее участники поздравили свою знаменитую землячку с днем рождения. Она отмечает его 22 сентября. Дебютанты сфотографировались на память с певицей и продолжили готовиться к балу.