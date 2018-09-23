22 сентября по улице Ихсанова была организована очередная сельскохозяйственная ярмарка, на которой местные жители выстроились в очередь за мясом, овощами, фруктами, медом, рыбой и яйцами. Сельскохозяйственная ярмарка традиционно проводимая в областном центре стала долгожданной как для самих покупателей продукции, так и для представителей крестьянских хозяйств. Свою продукцию на ярмарке представили сельхозтоваропроизводители Бокейординского, Зеленовского, Жанибекского, Теректинского районов и г.Уральска, а также перерабатывающие предприятия, крупные оптовые поставщики города. По данным управления сельского хозяйства ЗКО, всего на ярмарке было продано 20 голов мяса говядины, 3 головы мяса конины, 1 туш баранины, 18 тонн картофеля, 18 тонн лука, 2,5 тонны моркови, 2,5 тонны огурцов, 3 тонны помидор, 19 тонны арбузов, 3 тонн дыни. Стоит отметить, что на ярмарке побывали глава региона Алтай КУЛЬГИНОВ и аким Уральска Мурат МУКАЕВ, которые ознакомились с ассортиментом продукции местных товаропроизводителей, и пообщались с покупателями и продавцами. Жители Уральска выразили благодарность за организацию ярмарок. К слову, цены на товары были ниже рыночных на 15-20%.