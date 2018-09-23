Сегодня, 23 сентября, в Уральске проходит выставка собак, которая собрала десятки представителей. Большинство представителей приехали из соседних областей Казахстана и приграничных регионов Российской Федерации. - Мы представляем клуб "Априори" из Самары и Тольятти. Мы привезли с собой собак породы акита, скотч терьер, ньюфаундленд, Чирнеко дель Этна, далматинец, бигли, самоеды и керри блю терьер. Ньюфаундленду уже шесть лет, весит около 65 килограммов, ест 600 граммов сухого корма в день, - рассказала кинолог клуба "Априори" Татьяна Никифорова.