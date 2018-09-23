Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +22 градуса, ночью +12. 25 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +11. В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем температура воздуха составит +24 градуса, ночью +18. В Актобе ожидается погода без осадков. Днем ожидается 24 градуса тепла, ночью +10.