- Слет матерей, организованный впервые в рамках программы «Рухани жаңғыру», - это особо важное мероприятие, направленное на укрепление традиционных семейных ценностей. Мать – опора каждой семьи, всего государства. Для меня одной из главных целей является обеспечение благосостояния казахстанских матерей, их счастливой жизни и спокойствия за будущее детей. Поэтому в стратегии «Казахстан-2050» защита материнства и детства объявлена важнейшей составной частью социальной политики, - отмечено в обращении главы государства. Нурсултан Назарбаев пожелал участникам Слета плодотворной работы. Двухдневный Слет собрал в Актобе более 1200 делегатов со всего Казахстана. Главные участницы – женщины, внёсшие значительный вклад в развитие культуры, спорта, бизнеса, образование и науку, многодетные мамы. В ходе торжественного открытия Слета аким области Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что основными целями мероприятия являются консолидация общества и власти в защите семейных ценностей и здоровья нации, воспитании подрастающего поколения, разработка предложений в поддержку семьи, материнства и детства. - Сегодня вопросы духовного и морального здоровья общества, в особенности молодежи, выходят на первый план. Здесь огромную роль, можно сказать, первостепенную, играет «здоровье» каждой отдельно взятой семьи, - отметил в своем обращении аким области. Он подчеркнул, что во имя будущего страны общество сегодня не имеет права быть равнодушным к проблемам воспитания подрастающего поколения. - Преступность среди несовершеннолетних, развод молодых семей, ранние беременности – все это результаты упущений в воспитательной работе. Эти проблемы волнуют каждого из нас. Я надеюсь, что сегодня мы сможем не только конструктивно обсудить поставленные на повестку дня вопросы, но и выработать конкретные предложения по решению этих проблем, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев. В ходе мероприятия также выступили Народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова, Герой Социалистического Труда Вера Сидорова, Уполномоченный по правам ребенка, депутат Сената Сауле Айтбаева, Заслуженный деятель РК Марфуга Айтхожина, общественный деятель Алтыншаш Жаганова и многие другие. Отметим, в Актюбинской области в текущем году значительно усилена работа по укреплению духовно-нравственных ценностей, института брака и семьи, как основного инструмента сохранения стабильности и благополучия общества и государства. К примеру, 2018 год в регионе объявлен Годом счастливого детства «Бақытты бала». В его рамках на реализацию проектов по воспитанию, оздоровлению и образованию детей направлено 4,7 миллиарда тенге. Помимо этого, активно привлекаются спонсорские средства. В июле этого года в Актобе состоялся республиканский форум отцов. Кроме того, в дни проведения Слета в Актобе состоялось открытия первого в республике центра духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым» и аллеи матерей. Объект уникален не только по содержанию, внимания также достоин и дизайн здания - комплекс возвели в виде белоснежного платка матери.