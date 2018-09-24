Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Уральском городском суде, 45-летний Нурбулат Жумалиев предложил взятку в сумме 480 тысяч тенге сотруднику службы экономических расследований департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области. С помощью денег он хотел прекратить дело по факту хищения с предприятия металла на сумму 800 тысяч тенге. - Вывоз металлолома и его реализацию осуществил водитель АО «Жайыктеплоэнерго» на служебной автомашине «ЗИЛ» по личному указанию технического директора. Вырученные от реализации деньги в сумме 800 тысяч тенге не были внесены в кассу предприятия. В этой связи Жумалиев принял решение совершить дачу взятки должностному лицу ДГД для сокрытия данного факта. Однако главный специалист департамента госдоходов сообщил об этом предложении своему руководству, - сообщили в суде. 20 июля 2018 года Жумалиев передал деньги в сумме 480 тысяч тенге в уборной АО «Жайыктеплоэнерго». Конверт он лично положил в карман сотрудника ДГД, несмотря на его возражения. После чего технический директор был задержан. - Жумалиев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 367 часть 2 УК РК "Дача взятки". Ему назначено наказание в размере пятнадцатикратной суммы взятки. Подсудимый должен выплатить штраф в 7,2 млн тенге. Также Жумалиева лишили права пожизненно занимать должности на государственной службе, - сообщили в Уральском городском суде. При вынесении приговора было учтено, что подсудимый заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.