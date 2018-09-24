21 сентября представители АО «КазТрансГаз Аймак» и «РЦКУ Уральск» отправились в сельский округ Желаево с целью приостановить подачу газа должникам. Попасть на территорию домов было непросто. Запертые калитки, ворота и собаки - все это доставляло хлопот газовикам и тратилось время. В некоторые дома приходилось стучаться достаточно долго, пока терпение хозяев не лопалось и им приходилось выйти. Люди оправдывались, говорили, что все уплатят, просто не было времени. Такие доводы не останавливали газовиков, голубое топливо было отключено всем, кто задолжал, без исключения. - Из-за большой задолженности страдает не только сам поставщик, но и государство. Мы будем ходить и отключать газ, возобновление подачи газа будет производиться только после погашения задолженности, - пояснил руководитель отдела службы сбыта и режима газоснабжения АО «КазТрансГазАймак»Куаныш АЙТЖАНОВ. В списках должников были и те, кому уже выписывались предупреждения, и даже производилось отключение газа, но люди подключали его самостоятельно при помощи пластиковых труб. - Мы сразу карательные меры не принимаем, ждем, когда человек погасит долг. А самовольное подключение очень опасно, потому что может произойти утечка газа, - говорит заместитель директора ТОО РЦКУ Уральска Аполлон БЕКТАУБАЕВ. Рейды по отключению газа пройдут до 13 октября.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.