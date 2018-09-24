На этот матч главный тренер столичной команды выставил полуосновной состав. В запасе остались главные звезды «Астаны» - Кабананга, Шомко, Аничич и Томасов. В начале встречи «Акжайык» выглядел даже предпочтительнее. Но все-таки опыт участников Лиги Европы сказался на результате. На 23-й минуте после игры рукой в своей штрафной площади Сергея Басова судья назначил пенальти. Его четко реализовал Ричард Алмейда. Через несколько минут отличился Алексей Щеткин. «Акжайык» смог отыграть один мяч. Это сделал Артур Каршаускс. На большее уральцев не хватило. Зрители откровенно скучали во второй половине матча. 2:1 – гостевая победа «Астаны». - Несмотря на два гола, в плане организации обороны наша игра в первом тайме не выдерживает никакой критики, это был катастрофический тайм. Мы позволили сопернику создать много моментов. Мы понимаем, что у нас сложный график, еще три дня назад мы играли в Киеве, но мы уже четыре года играем в таком режиме, мы профессионалы. Это наша работа. Мы должны прекрасно понимать, что, если хотим стать чемпионами, должны выходить на игры по-другому. Для нас это очень важные три очка, - отметил главный тренер ФК «Астана» Григорий Бабаян. Главный тренер ФК «Акжайык» заявил, что на проигрыш повлиял первый гол. - Мы еще раз доказали, что способны играть с командами высокого уровня, которой без сомнения является «Астана». Возможно, ребята могли бы немного быстрее сыграть в конце матча, но на это были объективные причины. В принципе, эту игру можно занести себе в актив, но мы не набрали очки, которые нам нужны. Я уверен, что в следующем матче с «Тоболом» мы сыграем лучше, - заявил Сергей Зайцев. После этого матча «Акжайык» идет на восьмом месте в турнирной таблице. В среду 26 сентября на поле стадиона Атояна уральцы сыграют с кустанайским «Тоболом».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.