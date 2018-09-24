Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДВД Актюбинской области сообщили, что с 16 по 23 сентября было проведено профиликтическое мероприятие «Пьяный водитель-преступник!», целью которого является профилактика нарушений ПДД РК, связанных с управлением автотранспортном в нетрезвом состоянии. - В результате проведенной работы полицейские выявили 3439 нарушений ПДД РК, из них 97 водителей управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии, 590 превысили установленную скорость движения, 22 выехали на встречную полосу движения, 135 не предоставили преимущество пешеходам, 403 пешехода нарушили ПДД РК, - рассказали в пресс-службе ДВД Актюбинской области. Кроме того, выявлено 35 водителей, управляющих транспортными средствами без водительских прав и 8 водителей, ранее лишенные права управления, управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.