Как рассказал отец мальчика Серик, 21 сентября Темирхан как обычно ушел в школу. -Сын учится в 8 классе СОШ №9. В пятницу он ушел в школу, больше мы его не видели. Ребята со двора рассказали, что видели его в субботу в районе "Сити центра". Ранее он не пропадал, бывало, что он отсутствовал, но не более, чем полдня. При себе у него был сотовый телефон, но он отключен, - сообщил Серик. Нужно отметить, что мальчик занимается бальными танцами, ходит на шорт-трек. Темирхан единственный ребенок в семье. По словам отца мальчика, никаких конфликтов в семье не было.Родители заявили о пропаже ребенка в полицию. В день пропажи Темирхан был одет в белую футболку, синие трико, кроссовки и жилет синего цвета.