Наш адрес: ул Ш. Айталиева, 8. Тел.: 8 778 907 99 92, 8 705 446 92 84 (WhatsApp) Instagram: gazgid

Предприятие действует на рынке строительных услуг всего 2 года, но даже за такое небольшое время услуги компании очень востребованы среди уральцев. – Мы выполняем работы по монтажу, установке и ремонту газовой отопительной системы в пределах нашей области, проводим подземный и наземный газопровод. Работаем как с физическими, так и с юридическими лицами, а также участвуем в государственных тендерах.Бригады отличаются мобильностью: выполняем работу за короткие сроки, – рассказал. – На данный момент у нас действует акция: при выезде мастера замеры и расчеты выполняется для клиента бесплатно.Компания проводит газовое отопление в частные дома и в промышленные предприятия, объекты досуга (рестораны, кафе) дошкольные учреждения, школы и другие объекты. Разрабатываемые проекты ТОО «ГазГиД» включают в себя все разделы, необходимые для успешного прохождения экспертизы технической или промышленной безопасности, регистрации в органах соответствующих надзоров. Неотъемлемой частью проектов являются разделы «Охрана окружающей среды», а также мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. – При заключении договора и оплате наших услуг мы сразу же начинаем свою работу. Наше предприятие также может взять на себя по доверенности от клиента оформление всей документации. За монтажными работами ведут наблюдение представители всех коммунальных служб города и области. Необходимые материалы для газопровода и отопления мы можем купить, включив в перечень услуг, или клиенты могут предоставить сами. Причем, мы можем порекомендовать магазины товаров для газа и воды, с которыми сотрудничаем, где им предоставят значительную скидку на товары по нашей рекомендации. Наши услуги можно оформить в кредит через АО «Евразийский банк» с низкой процентной ставкой – добавил Али ТЕМИРБOЛАТОВ.Помимо газификации «ГазГиД» оказывает также услуги по проведению водопровода, подведению и подключению к центральной канализации, а также строительные услуги. Компания приглашает к сотрудничеству строительные и промышленные предприятия к взаимовыгодному партнерскому сотрудничеству.Новости Компаний.