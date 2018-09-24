Иллюстративное фото По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, 7 сентября неизвестный проник в почтовое отделение, расположенное по ул.С. Датова, 137«б». - Грабитель похитил из отделения 947 тысяч тенге. 21 сентября преступник был задержан и водворён в изолятор временного содержания, - рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области. В полиции добавили, что по данному факту ведется досудебное расследование по статье 192 УК РК "Разбой".