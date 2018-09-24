Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ДВД, наезд на троих пешеходов произошел 22 сентября около 19.00. В 19.15 на место трагедии прибыла карета скорой помощи. - ДТП произошло в поселке Курсай на конечной остановке 5 маршрута. В результате наезда пострадали 3 пешехода - 37-летняя женщина и трехлетний ребенок скончались до приезда бригады скорой помощи, 5-летняя девочка с сотрясением головного мозга и переломом бедра была доставлена в детскую областную больницу, - сообщили в пресс-службе ДВД. ДТП зарегистрировано в ЕРДР по ст.345 ч.4 УК РК "". В настоящее время проводится досудебное расследование.