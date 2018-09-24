Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Фото предоставлено супругом Иралии КАМЫШЕВОЙ По словам супруга Иралии Дмитрия, женщину в последний раз видели продавцы продуктового магазина. Женщина была одета в джинсы темного цвета, в разноцветную футболку и кроссовки. - 13 сентября она пропала. Заехала к подруге в район 3 школы. Ушла от неё. Телефон оставила дома на зарядке. С собой взяла сумку с документами. При себе были наличные деньги, около 55 тысяч тенге. Таксист 4 дня назад нашел в парке Кирова сумку с документами и привез мне. Денег не было, - рассказал супруг женщины Дмитрий. По словам Дмитрия, у Иралии с 2007 года есть проблемы со здоровьем. Стоит отметить, что Иралию дома ждут 3 детей, младшей дочери 8 лет.