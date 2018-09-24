21 сентября в здании областного маслихата прошло собрание, в котором приняли участие заместитель председателя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК Айгуль ШАИМОВА, заместитель акима ЗКО Игорь СТЕКСОВ, руководители областных управлений, территориальных департаментов, руководители аппаратов акимов районов и города Уральск и специалисты кадровых служб. Как стало известно, в 2018 году в четырех государственных органах в пилотном режиме была запущена новая система оплаты труда административных и государственных служащих. Это агентство по делам государственной службы, акимат города Астана, министерство юстиции и акимат Мангистауской области. Стоит отметить, что в рамках новой системы оплаты труда предусматривается повышение оплаты труда госслужащих в среднем в 2,3 раза. Если раньше зарплата госслужащего зависела от категории занимаемой должности и стажа работы, то по новой системе оплаты труда заработная плата будет зависеть от функциональных обязанностей каждого служащего. Функциональные обязанности будут являться самым главным документом, который будет влиять на заработную плату госслужащего. - В отличии от действующей системы оплаты, которая зависит от стажа работы и категории занимаемой должности, новая система состоит из фиксированной части на основе факторно-бальной шкалы и переменной части – бонусы. Каждая должность будет оценена, и их уровни будут определены в зависимости от необходимых знаний для выполнения работы на этой должности, степени ответственности за принимаемые решения и конечного результата. В результате должности, находящиеся в одной категории, могут оплачиваться по-разному. Размер бонусов составит не менее четырех окладов, которые будут выплачены в конце года и будут зависеть от достижения государственными служащими ключевых целевых индикаторов, - рассказала Айгуль ШАИМОВА. Выяснилось, что понятия госслужащие больше не будут получать премии, вместо этого им будут начисляться бонусы. -Бонусы - это планируемый фонд. На каждого государственного служащего в обязательном порядке в бюджете будет планироваться фонд. Но этот гарантированный платеж нужно будет заработать. Чтобы получить бонусы, каждый сотрудник будет оцениваться по методике оценки эффективности деятельности и будут составляться индивидуальные планы на каждого сотрудника, - заявила Айгуль ШАИМОВА. Отметим, что по новой системе оплаты труда специалист акимата сельского округа будет получать минимум 121 тысячу тенге вместо 60 тысяч тенге.