3h9kEgFB92g Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили жителя Актобе за непристегнутый ремень безопасности. Водитель решил, как это часто делается, «договориться» с инспектором и передал 2 тысячи тенге. Вместо этого составил протокол, а видеозапись в итоге попала в руки сотрудников агентства по борьбе с коррупцией. Дело уже рассмотрено в административном суде. Горе-водителю выписали огромный штраф. А вот примерного инспектора хотят поощрить. Антикоррупционное ведомство направило соответствующее письмо в актюбинский ДВД. - В данном случае сотрудники ДПС ответственно выполнили свои функциональные обязанности, не продав честь за взятку. Считаем, что такие добросовестные сотрудники являются примером для других страж порядка, отметили Агенстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области.Иллюстративное фото из архива "МГ"