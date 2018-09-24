Общегородской субботник прошел в Уральске 22 сентября и в нем участвовали более 8 тысяч жителей города, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В субботнике по санитарной очистке города приняли участие 283 предприятия, более 200 студентов высших и средних учебных заведений, работники коммунальных служб города, государственные служащие и около 100 работников из 52 КСК города. Стоит отметить, что в субботнике было задействовано 20 единиц техники. В итоге из улиц города было вывезено 400 кубометров мусора. Напомним, аким Уральска призвал всех жителей города принять активное участие в месячнике чистоты, который продлится до 20 октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.